Diplomatie : Éléonore Caroit dessine les contours de la nouvelle relation franco-sénégalaise

C’est un marathon diplomatique que vient de boucler Éléonore Caroit, ministre déléguée chargée des Partenariats internationaux et de la Francophonie. Venue officiellement pour porter la voix de la France lors de la réunion préparatoire à la Conférence des Nations Unies sur l’eau, la ministre a profité de son séjour pour réaffirmer la solidité des liens entre Paris et Dakar, dans un contexte régional en pleine mutation.



Le point d’orgue de cette visite fut sans conteste l'intervention de la ministre au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD). Co-présidant un panel avec l’Afrique du Sud, elle a plaidé pour une approche globale de la ressource hydrique. « Il n’y a pas une seule activité humaine qui ne soit pas liée à l’eau », a-t-elle souligné, rappelant que même le développement de l'intelligence artificielle est un grand consommateur de cette ressource.



Selon la ministre, qui s'exprimait face à la presse, ce mardi, la France, qui finance à hauteur de 46 % le projet de dépollution de la Baie de Hann via l’AFD et l’Union européenne, entend faire du Sénégal un modèle de gestion. Ce projet qui doit impacter la vie d'un demi-million de personnes, illustre cette volonté de passer de la théorie aux infrastructures concrètes.



Une coopération « décentralisée » et renouvelée



Au-delà des grands sommets, la ministre a révélé avoir signé avec son homologue sénégalais, Moussa Fofana, un accord-cadre de trois ans pour la coopération décentralisée. Ce dispositif original, abondé à parts égales par les deux États, permet aux communes françaises et sénégalaises de financer directement leurs propres projets de développement.



« J’ai senti une volonté de continuer à coopérer dans un partenariat d'égal à égal », a confié Éléonore Caroit, balayant les rumeurs de « frictions » entre les deux capitales. Pour elle, la présence française ne se limite pas à la diplomatie classique, mais s’incarne dans la jeunesse et le sport, notamment à travers le soutien à la Learning Academy en vue des prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ).



Éducation et communauté



La visite a également été marquée d'après elle, par une séquence mémorielle sur l’île de Gorée et une rencontre avec la communauté française. Au lycée Jean Mermoz, Éléonore Caroit a échangé avec les acteurs de l’enseignement français à l’étranger, un secteur en pleine réforme.



S’adressant aux binationaux et aux expatriés, elle a tenu à rassurer sur la qualité de l’intégration française au Sénégal, malgré les évolutions récentes, notamment le retrait des forces militaires en juin 2025. « J'ai ressenti une communauté très intégrée, qui ne se sent pas l’objet de conflits », a-t-elle précisé.



Interrogée sur l'agenda du président Emmanuel Macron et la tenue du prochain séminaire intergouvernemental, la ministre a invoqué des contraintes de calendrier liées aux dossiers budgétaires en France, tout en assurant que la volonté politique restait intacte.



Le prochain grand rendez-vous est déjà fixé : les 11 et 12 mai à Nairobi pour le sommet Afrique-France. Un événement qui, selon la ministre, ne se fera pas au détriment de l'Afrique francophone, mais visera à élargir le partenariat français à l'ensemble du continent sous le slogan « Africa Forward ».