Diplomatie : le Premier ministre Ousmane Sonko est arrivé à Ouagadougou

Le Premier ministre, Ousmane Sonko a entamé ce vendredi 16 mai une visite officielle de 48 heures à Ouagadougou, au Burkina Faso. À son arrivée, il a été accueilli par son homologue burkinabè, Jean Emmanuel Ouédraogo ainsi que de plusieurs membres du gouvernement. Cette visite vise à renforcer la coopération entre les deux pays. Au programme figurent plusieurs activités diplomatiques de haut niveau, dont une rencontre avec le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré.



Une réunion bilatérale entre les délégations sénégalaise et burkinabè est également prévue, suivie d’une déclaration conjointe à la presse. Ousmane Sonko s’adressera par ailleurs à la communauté sénégalaise établie au Burkina Faso. Il accordera également un entretien à la télévision nationale burkinabè (RTB). L’un des moments forts de son séjour sera sa participation, le samedi 17 mai, à la cérémonie d’inauguration du mausolée dédié à Thomas Sankara et à ses douze compagnons, tombés le 15 octobre 1987.



Le Premier ministre est accompagné d’une délégation comprenant la ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration africaine, Yassine Fall, le ministre des Forces armées, Birame Diop, et la ministre des Sports, Khady Diène.