Diplomatie régionale : le Sénégal réalise un doublé historique et prend le contrôle total de la CEDEAO

Le Sénégal renforce son influence au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Réunis ce dimanche 19 juillet à Freetown, en Sierra Leone, les chefs d’État et de gouvernement de l’organisation ont officiellement désigné le général Birame Diop président de la Commission de la CEDEAO pour le mandat 2026-2030.



L’ancien ministre des Forces armées succède ainsi à Omar Alieu Touray à la tête de l’organe exécutif. Cette nomination concrétise la décision historique prise lors de la 68ᵉ session ordinaire de décembre 2025 à Abuja, où le Sénégal avait obtenu, pour la première fois, le droit de diriger la Commission. Sa candidature avait ensuite été officiellement portée par le président Bassirou Diomaye Faye le 31 mai dernier.



Cette désignation intervient dans un contexte politique particulièrement favorable pour Dakar. Au cours de la même session, le président Bassirou Diomaye Faye a été porté à la présidence en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO. Cette double responsabilité place désormais le Sénégal aux commandes des deux principales instances de l’organisation : la direction politique, assurée par le chef de l’État, et la conduite exécutive, confiée au général Birame Diop.



Officier général reconnu, Birame Diop apporte à ses nouvelles fonctions une solide expérience acquise tant au niveau national qu’international. Fort de plus de trois décennies de carrière militaire, il a notamment occupé les fonctions de chef d’état-major général des Armées (2020-2021), de chef d’état-major particulier du président de la République (2018-2020) et de chef d’état-major de l’Armée de l’air (2015-2017).



Son parcours est également marqué par une importante expérience au sein des Nations unies, où il a exercé les fonctions de conseiller militaire du Secrétaire général chargé des opérations de paix. Cette expertise en matière de sécurité, de prévention des conflits et de coopération internationale constitue un atout majeur au moment où la CEDEAO fait face à d'immenses défis liés à la stabilité régionale, à l’intégration économique et à la relance du dialogue avec plusieurs États de la sous-région. Avec ce positionnement inédit, le Sénégal s'inscrit au cœur des orientations futures de la CEDEAO pour les quatre prochaines années.