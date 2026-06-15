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Diplomatie religieuse : Le Président Bassirou Diomaye Faye présente les condoléances de la Nation à la famille de Darou Khoudoss



Diplomatie religieuse : Le Président Bassirou Diomaye Faye présente les condoléances de la Nation à la famille de Darou Khoudoss
Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu visite dimanche au nouveau Khalife de Darou Khoudoss, Serigne Cheikh Mbacké Madina Bombaly, au Plateau de Dakar. Ce déplacement officiel a permis au Chef de l'État de présenter les condoléances de la Nation suite au récent rappel à Dieu de l'ancien Khalife, Serigne Ahmadou Mactar Mbacké.
 
Selon les services de la Présidence, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du respect et de la haute considération que le pouvoir exécutif porte aux autorités spirituelles du pays.
 
Par cette démarche, le Président Faye réaffirme l'importance des foyers religieux dans la cohésion sociale et la reconnaissance de la Nation envers les grandes figures qui veillent sur la stabilité et la mémoire spirituelle du Sénégal.



Lundi 15 Juin 2026 - 19:12


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