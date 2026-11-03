JOJ Dakar 2026 : la présidente du Comité olympique israélien Yael Arad salue l'organisation et propose un partenariat stratégique

La présidente du Comité olympique israélien Yael Arad a dressé un bilan très élogieux de l'organisation sénégalaise en marge des épreuves sportives des Jeux olympiques de la jeunesse. L'ancienne médaillée olympique s'est dite éblouie par la cérémonie d'ouverture au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio et séduite par la qualité des infrastructures léguées à la jeunesse dakaroise. La dirigeante a annoncé l'ouverture de discussions stratégiques avec le CNOSS pour bâtir un partenariat axé sur les technologies de performance, la médecine du sport et la préparation scientifique des athlètes.



La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar deux mille vingt-six a fait forte impression auprès des délégations étrangères. La présidente du Comité olympique israélien a vivement salué la réussite de ce rendez-vous inaugural qui a mis en lumière la richesse culturelle du Sénégal tout en démontrant sa capacité opérationnelle à abriter un événement sportif d’envergure mondiale.



Organisée le samedi trente et un octobre au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, la cérémonie a rassemblé des prestations artistiques, de la musique, de la danse et des symboles du patrimoine sénégalais et africain. L'événement a mobilisé plus d’un millier d’artistes et de comédiens dans une scénographie célébrant la jeunesse, la diversité culturelle et les idéaux olympiques. Cette entame a constitué un test pour le Sénégal face au regard de la communauté internationale en donnant le coup d’envoi de la première manifestation olympique organisée en terre africaine.



Au-delà du spectacle et de la participation de ses onze athlètes engagés dans la compétition, la dirigeante israélienne a insisté sur l'héritage durable que laisseront ces Jeux. Yael Arad a estimé que les infrastructures modernes construites et réhabilitées pour l'occasion constituent le véritable gain à long terme pour la jeunesse sénégalaise. La responsable a souligné que ces équipements offrent aux jeunes talents locaux un accès privilégié à la pratique sportive de haut niveau et des conditions d'entraînement optimales pour préparer les grandes échéances internationales futures.



Israël a envisagé d'élargir ses relations avec le Sénégal à travers une coopération scientifique et technique renforcée. L'ancienne vice-championne olympique de judo a confirmé avoir inscrit ce volet à l'ordre du jour de son entretien officiel avec le président du Comité national olympique et sportif sénégalais. « Nous allons parler de notre collaboration et de la façon dont nous pouvons explorer le travail ensemble », a-t-elle précisé.



Cette perspective de partenariat a revêtu un caractère stratégique pour le sport sénégalais dans un contexte où la médecine sportive, la préparation scientifique et l'optimisation physiologique deviennent indispensables au sommet mondial. L'expertise israélienne mise en avant par Yael Arad a englobé la préparation mentale, la nutrition du sportif, la physiothérapie ainsi que les protocoles d'adaptation aux conditions climatiques extrêmes. Ces échanges ont ouvert une voie entre les deux instances olympiques.