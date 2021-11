Diplomatie: visite du secrétaire d'État américain Antony Blinken à l’Institut Pasteur de Dakar

Les Etats-Unis se sont engagés à diriger la réponse mondiale à la pandémie de COVID-19 et à accélérer la distribution mondiale de vaccins, et ce en tant que premier pourvoyeur de ressources à l'initiative COVAX

Des que l'épidémie de COVID-19 s'est déclarée au Sénégal au début de l'année 2020, IUSAID s'est rapidement mobilisée pour ralentir la propagation du virus et sauver de vies en appuyant une série d'interventions essentielles dans la prise en charge des cas, la prévention et le contrôle de l'infection, la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI), le renforcement des capacités des laboratoires, les mesures de dépistage, la communication sur les risques, la surveillance et la réponse rapide, la fourniture de vaccins et le soutien à la vaccination.Le gouvernement américain était stratégiquement positionné pour répondre à l'épidémie de COVID-19 au Sénégal, grâce à ses investissements antérieurs dans le Centre d'opérations d'urgence sanitaire (COUS) et les programmes du Global Health Security Agenda (OHSA). Nous avons des partenaires bien équipés pour suivre, répondre et éliminer efficacement les menaces de maladies émergentes.Les Etats-Unis ont livré plus de 200 millions de vaccins à 100 pays, soit plus que tous les autres pays réunis. En outre, les États-Unis ont pris l'engagement historique de distribuer, en partenariat avec COVAX, un milliard de vaccins Pfizer-BioNTech à travers le monde.A ce jour, le gouvernement américain a fait don de 903 990 doses de vaccin COVID-19 au Sénégal, dont le plus récent compte 265 590 doses du vaccin Pfizer mRNA. A ce jour, l'USAID/Sénégal a contribué à hauteur de 5,5 milliards de F CFA à la lutte contre la COVID-19 au Sénégal, dont plus de 1,2 milliards de F CFA pour garantir une vaccination rapide et en toute sécurité de la population sénégalaise.Avec une contribution annuelle de plus de 34 milliards de F CFA, I'USAID reste la plus grande pourvoyeuse de ressources pour le secteur de la santé au Sénégal.