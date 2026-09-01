La Grèce s'équipe en systèmes anti-aériens «made in Israël»

Trois milliards d'euros. C'est le montant des équipements de défense anti-aérienne achetés par la Grèce à des entreprises israéliennes. Athènes concrétise ainsi son programme baptisé « Bouclier d'Achille ». Le contrat a été signé lundi 31 août entre deux pays qui ont en commun leurs mauvaises relations avec la Turquie.



Les exportations israéliennes d'armes ne cessent de croître, et dans le pays, les dirigeants politiques comme les industriels de la défense l'affirment sans détour : les guerres de ces dernières années ont montré les performances de leurs systèmes d'interception de missiles et de drones.



Fronde de David, Barak MX et Spyder sont les noms des principaux équipements israéliens que la Grèce vient d'acquérir pour bâtir ce qui est présenté comme « un dispositif multi-couches » contre les menaces aériennes. Athènes a puisé dans la mythologie grecque le nom de son « Bouclier d'Achille ». La Grèce est le premier pays de l'Union européenne à adopter un système tel que celui d'Israël, s'est félicité dans un communiqué Nikos Dendias, ministre grec de la Défense.



Les accusations de graves violations des droits humains par Israël dans ses guerres récentes sur plusieurs fronts n'ont manifestement pas dissuadé la Grèce de renforcer sa coopération militaire avec l'État hébreu. Vente d'armes mais aussi exercices militaires conjoints pour ces deux pays qui ont en commun de considérer la Turquie comme une menace.



Ankara, d'ailleurs, s'alarme depuis plusieurs années de ce rapprochement entre Israël et la Grèce dans le domaine de la Défense. Alors même qu'Athènes et Ankara sont des alliés au sein de l'Otan.