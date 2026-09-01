Météo au Sénégal : l’Anacim annonce un «début de journée globalement calme et paisible»

Le mois de septembre débute dans le calme et la sérénité sur l'ensemble du territoire sénégalais. Pour cette matinée du mardi 1er septembre 2026, de 06h00 à 12h00, les conditions météorologiques s'annoncent particulièrement paisibles. L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce un «début de journée globalement calme et paisible».



Un ciel radieux et un beau soleil domineront largement les régions du Nord et du Centre du pays, offrant aux habitants un réveil lumineux et agréable pour commencer la journée. Le Sud du pays connaîtra une ambiance légèrement plus variable avec des passages nuageux intermittents. La vigilance reste toutefois de mise du côté de Kédougou, où le ciel s'annoncera plus chargé en raison d'une cellule orageuse active chez le voisin malien, susceptible d'effleurer la zone frontalière.



Malgré cette menace lointaine, l'Agence rassure : aucune pluie significative n'est attendue sur le pays au cours de cette matinée, garantissant un temps globalement sec pour tous.