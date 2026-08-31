Médina Yoro Foula : Alpha Bachir Barry accélère la dynamique de massification de Kiiraay

Le mois d’août aura été particulièrement chargé pour Alpha Bachir Barry, coordinateur communal du parti Kiiraay à Médina Yoro Foula. Aux côtés de son équipe politique, ce jeune leader a multiplié les activités de terrain pour renforcer l’implantation du parti présidentiel dans la commune et ses environs.



Massification du parti, installations officielles de cellules, causeries et rencontres de sensibilisation sur la vision politique du président de la République, Bassirou Diomaye Faye : autant d’initiatives qui ont rythmé l’agenda politique d’Alpha Bachir Barry durant ce mois d’août.



À travers cette présence accrue sur le terrain, le coordinateur communal entend consolider les bases de Kiiraay et favoriser une meilleure appropriation de la vision du chef de l’État par les populations. Il ambitionne surtout de faire de la formation politique « une force politique incontournable » et, à terme, « la plus puissante des forces politiques » présentes sur l’échiquier régional de Kolda.



Mais l’engagement d’Alpha Bachir Barry ne se limite pas à l’activité politique. Le jeune leader, qui dit accorder une place importante aux questions de développement, entend également accompagner les structures de jeunes et les groupements de femmes dans leurs démarches de formalisation.



Cette orientation vise, selon lui, à faciliter l’accès de ces organisations aux dispositifs d’accompagnement et aux opportunités susceptibles de renforcer leurs activités. La lutte contre le chômage des jeunes figure ainsi parmi ses principales priorités. Il souhaite également contribuer à réduire la féminisation de la pauvreté à travers le renforcement de l’autonomisation économique des femmes.



Dans un entretien accordé au correspondant local de Pressafrik, Alpha Bachir Barry a appelé les forces vives de Médina Yoro Foula à dépasser les clivages et à unir leurs efforts autour des enjeux de développement local.



Pour lui, la mise en place de synergies entre les différents acteurs constitue une condition essentielle pour traduire en actes les ambitions portées par le président Bassirou Diomaye Faye et contribuer au développement de la commune.



À travers cette dynamique politique et sociale, le coordinateur communal de Kiiraay affiche ainsi son ambition de construire une implantation durable du parti à Médina Yoro Foula, tout en faisant de la jeunesse et des femmes des acteurs majeurs du développement local.