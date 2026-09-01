Sénégal : l’Assemblée nationale, sous tension politique, ouvre ce mardi sa deuxième session extraordinaire

L’Assemblée nationale du Sénégal ouvre, ce mardi 1 er septembre, sa deuxième session extraordinaire de l’année, à 10 heures (GMT). Convoquée par un décret du président Diomaye Faye, cette session a pour ordre du jour unique la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre Al Aminou Lô.



La séance de ce jour est uniquement restreinte à l'ouverture officielle et au constat du quorum, sans intervention du Premier ministre. Etant donné que le parlement compte 165 députés, le quorum sera atteint si au moins 83 députés sont présents. Dans la foulée, Ousmane Sonko, premier responsable de l’Institution, convoquera la conférence des présidents qui devra fixer la date de la Déclaration de politique générale (DPG).



La séance d'aujourd'hui est réservée à l'ouverture officielle et à la vérification du quorum, fixé à 83 députés (soit la majorité absolue des 165 sièges) pour que l'Assemblée puisse valablement siéger, sans intervention du Premier ministre. Immédiatement après, le président de l'institution réunira la conférence des présidents pour arrêter la date de la Déclaration de politique générale (DPG).



L’ouverture de cette session extraordinaire intervient dans un contexte de «profond désaccord» politique entre le pouvoir exécutif et la majorité parlementaire détenue par Ousmane Sonko. Certains analystes et acteurs politiques prédisent même une motion de censure à l’issue du Grand oral du gouvernement de Al Aminou Lô, nommé en fin mai, à la suite du limogeage d’Ousmane Sonko.