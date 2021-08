Direct-Covid-19 : 16 décès enregistrés, 917 nouvelles contaminations, 64 patients en réanimation

Le ministère de la Santé et de l'Action a repris ce vendredi, les directs des points quotidiens sur la pandémie du coronavirus après une petite pause. Donnant les chiffres de ce 6 août, le Directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye a annoncé 16 décès supplémentaires. Ce qui porte le nombre de morts liés à la Covid-19 à 64 en trois jours.



D’après le bulletin épidémiologique, 917 nouvelles contaminations ont été enregistrés contre 811 (hier), sur 1471 tests réalisés soit un taux de positivité de 20,51%. Le taux était à 25,32% hier (vendredi).



S’agissant des nouvelles contaminations, elles sont réparties comme suit : 123 cas contacts, aucun cas importé et 794 cas issus de la transmission communautaire. La région de Dakar totalise 554 cas et 240 cas répartis dans les autres régions du pays.



457 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris contre 64 cas graves pris en charge dans les services de réanimation.



A ce jour, d’après les chiffres officiels fournis par les services du ministre Abdoulaye Diouf Sarr, 66 250 cas ont été déclarés positifs, depuis mars 2020, au Sénégal, dont 49 691 guéris, 1 457 décédés et donc 15 101 sous traitement, contre 14 647hier.



La campagne de vaccination suit son cours. Depuis le début de la pandémie, au total 977 125 personnes ont été vaccinées.

























Aminata Diouf

