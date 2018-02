Direct Tribunal : Khalifa Sall et sa défense changent de stratégie

La défense du maire de Khalifa Sall a complètement changé de fusil d’épaule. En effet, contrairement aux jours précédents, les conseils du maire de Dakar et de ses co-inculpés s’attèlent aujourd’hui à prouver que l’Etat du Sénégal a essayé, par tous les moyens, d’empêcher au maire de Dakar de réussir sa mission. Et ajoute-t-il, l’Etat du Sénégal a longtemps livré une guerre sans merci au maire de Dakar

C’est ainsi que les pelouses synthétiques qui devaient parer les stades municipaux ont été évoqués, mais aussi la gestion des ordures confiée à l’Unité de coordination et de gestion des déchets solides (Ucg).



Le projet de pavage des rues de la capitale sénégalaise n’a pas été non plus omis. Et c’est le lieu pour Khalifa Sall de dire que «le combat est politique ». Raison pour laquelle, il rejette «énergiquement » les faits qui lui sont imputés.



Selon lui, l’Etat a tantôt utilisé l’Agent judiciaire de l’Etat, pour torpiller le projet d’acquisition d’un cinéma après la liquidation de la SIDEC.



Un autre point abordé par l’édile de Dakar est la création du ministère du Renouveau urbain qui s’est chargé de faire le travail dévolu aux collectivités locales, entre autres griefs retenus.