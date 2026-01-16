Direction des Impôts et domaines : 2.915 milliards FCFA de recettes réalisées en 2025, une progression de 12%

La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) a réalisé des recettes de 2.915 milliards de francs CFA en 2025, soit une progression de 307 milliards F (+12%) par rapport à 2024. Cette performance représente 65% des recettes de l'État.



Les impôts directs ont évolué à 123 milliards FCFA (+9,6%), tandis que les impôts indirects ont progressé de 14,5%, soit 184,2 milliards FCFA. Les remboursements d'impôts aux entreprises ont atteint 89,8 milliards F.



La DGID attribue ces résultats à «une politique fiscale claire et assumée», avec surtout une administration fiscale «articulée autour d’un dispositif de suivi, de rappel, de facilitation des paiements mobiles et de lutte contre la fraude et l’incivisme fiscal avec l’implication du personnel à tous les niveaux d’exécution».



La DGID veut «positivement maintenir cette dynamique» en 2026 grâce à la mise en œuvre du Plan de Redressement Economique et Social (PRES), à la réforme du Code général des Impôts et à la digitalisation des procédures fiscales.