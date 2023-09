Direction des passeports : un homme arrêté avec le registre des actes de naissances de la ville de Touba

Domicilié à Touba et âge de 26 ans, Mamadou Ndao a été déféré au parquet, par la Sûreté urbaine (Su) de Dakar pour fraude documentaire et vol de documents administratifs, selon le journal Libération qui donne l’information.



Au cours d'une opération, les éléments de la Su ont mis la main sur Mamadou Ndao, aux abords de la Direction des passeports, alors qu'il détenait par devers lui, le registre des actes de naissance de l'état civil de la ville de Touba, côté et paraphé par le président du tribunal d'instance de Diourbel.



Le mis en cause a été aussi trouvé porteur de trois passeports ordinaires et sept cartes nationales d'identité appartenant à des tiers, rapporte Libération.



Interrogé, Mamadou Ndao prétendu sans convaincre qu'il venait récupérer un passeport. Interpellé sur la détention du registre, il a soutenu qu'il se charge de renseigner le registre sur les instructions de l'officier d'état civil de Touba mais que ce dernier ignorait sa présence à Dakar.



En fait, Mamadou Ndao, qui n'est pas un agent d'état civil, démarchait des personnes qui souhaitaient disposer de passeports avec de fausses identités afin de les inscrire dans le registre des actes de naissance. Il leur remettait ensuite des extraits de naissance qui leur permettaient ainsi de disposer de cartes nationales d'identité et de passeports sur la base de ces faux acte, écrit Libération.