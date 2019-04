Discours à la Nation d’avril 2019: Macky annonce la publication de 5 premiers volumes de l’histoire du Sénégal

Le président de la République, Macky Sall, a, comme le veut la tradition, prononcé son discours à la Nation en cette veille de fête de l’indépendance. À l’occasion, le chef de l’Etat a annoncé la publication prochaine des «5 premiers volumes de l’histoire générale du Sénégal, des origines à nos jours ». «Une première dans l’histoire », se réjouit-il.



«Ce soir, je voudrais saluer la publication prochaine des cinq (5) premiers volumes de l’histoire générale du Sénégal des origines à nos jours. Cet œuvre monumental 25 volumes sur lesquels travaille, depuis plusieurs années, une équipe pluridisciplinaire, d’éminents Historiens et Chercheurs Sénégalais, est la première du genre de notre pays », se félicite-t-il.



Il poursuit : « Elle vient à son heure parce que l’âme des peuples, ce qui fait leur force et leur grandeur, s’incarne dans leur histoire. N’oublions jamais que l’asservissement des peuples par l’esclavage et la colonisation a toujours reposé sur la négation absolue de leur histoire, de leur culture et de leur civilisation».



Le chef de l’Etat nouvellement réélu est d’avis qu’ : «En faisant le récit authentique de notre passé, nous resterons à la fois notre histoire et notre patrimoine historique et notre patrimoine culturel, et civilisationnel.



Et, conclut-il : «Ce faisant, nous confortons notre vocation naturelle de rester un peuple libre et souverain. Tel est le sens premier de la fête de l’indépendance».