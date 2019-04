Discours à la nation avril 2019: L’offensive de charme du président Macky envers les jeunes

Le président de la République a accordé les jeunes une place de choix dans son adresse à la nation de veille de la fête de l’indépendance du 4 avril 2019. D’habitude, il commençait par des hommages à l’armée nationale, mais cette année il a déroulé une opération de charme pour sa jeunesse.



«Chers jeunes, le 4 avril est également votre fête. Elle doit exalter en chacun de vous l’amour de la partie, l’endurance dans l’effort, le culte de l’excellence dans le travail et la conscience dans vos responsabilités futures, dans la conduite des affaires de la nation», a-t-il exhorté les jeunes de son pays.



Selon lui, «votre rendez-vous avec l’avenir commence dès aujourd’hui par la construction citoyenne au sein de la famille». Et de dérouler : «le premier acte citoyen, la clé qui ouvre les portes de la réussite, c’est l’amour et le respect des parents. Les parents méritent affection et respect parce qu’ils sont les héros de tous les temps. Ce sont eux qui offrent le toit, qui nourrissent, éduquent et soignent. Ils se privent de tout pour votre réussite».



Le président Macky Sall tente, ainsi, de les rassurer : «l’Etat pour sa part continuera de vous soutenir. C’est le tout le sens de nos investissements dans l’éducation, la formation et l’emploi. C’est aussi le sens des mesures que j’ai annoncées hier lors de ma prestation de serment en faisant de la jeunesse une priorité essentielle de mon mandat».