Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Kédougou : Bassirou Diomaye Faye au chevet des troupes et des infrastructures



Kédougou : Bassirou Diomaye Faye au chevet des troupes et des infrastructures
Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué un déplacement de terrain dans le département de Saraya ( Kedougou Sud-Est) pour rencontrer les forces de défense et de sécurité (FDS). Cette visite selon les services de la Présidence, visait à témoigner la reconnaissance de la Nation envers les troupes déployées dans cette zone stratégique, tout en réaffirmant l'engagement de l'État à améliorer leurs conditions de vie et leurs moyens d'action.
  Le périple présidentiel s'est poursuivi à Kédougou, où le Chef de l'État a procédé à la visite des réalisations du programme Promovilles. Les infrastructures livrées comprennent plus de six kilomètres de voiries assainies, l'installation de plusieurs centaines de lampadaires ainsi que la modernisation d'équipements publics, des chantiers destinés à transformer la mobilité et la sécurité des habitants de la commune.

 
Autres articles


Dimanche 8 Février 2026 - 18:36


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter