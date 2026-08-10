Disparités régionales des prix en juillet 2026 : Diourbel et Kaolack en forte hausse sur un mois

Au cours du mois de juillet 2026, l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) s’est inscrit dans une trajectoire ascendante de 1,0 % à l’échelle nationale. Cette moyenne occulte néanmoins de vives disparités territoriales, selon la dernière note de conjoncture de l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).



L’analyse mensuelle met en lumière la nette poussée des prix au sein de la Zone Centre-Nord (Diourbel) avec un accroissement de 1,7 %, immédiatement suivie par la Zone Centre-Sud (Kaolack) qui affiche une progression de 1,4 %. La dynamique s’avère plus modérée dans la Zone Ouest (Dakar), où la hausse s’établit à 1,0 %, puis dans la Zone Nord (Saint-Louis) avec 0,7 %, la Zone Ouest (Thiès) avec 0,6 % et enfin la Zone Sud (Kolda) qui enregistre une variation contenue à 0,2 %.



En perspective annuelle, la géographie du coût de la vie s’inverse sur certains territoires. La Zone Ouest (Dakar) enregistre le renchérissement le plus marqué (+1,18 % comparativement à juillet 2025), devant Saint-Louis (+0,82 %) et Kolda (+0,80 %). À l'opposé de cette tendance, l'ANSD observe un repli de l'indice sur un an dans les localités de Kaolack (-1,15 %), Diourbel (-0,58 %) et Thiès (-0,50 %).