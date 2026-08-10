Sénégal : 22 180 nouvelles immatriculations enregistrées au RNEA au deuxième trimestre 2026

Le Répertoire national des Entreprises et Associations (RNEA) a comptabilisé 22 180 nouvelles immatriculations au cours du deuxième trimestre de l'année 2026. L'information vient du Bulletin trimestriel sur les nouvelles immatriculations au NINEA, publié le 7 juillet, par l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).



Selon le rapport, ce volume d'enregistrements affiche une baisse de 9,3 % par rapport au premier trimestre 2026, qui s'élevait à 24 449 immatriculations. En revanche, la donnée progresse de 12,7 % en comparaison avec le deuxième trimestre de l'année 2025.



Les entreprises individuelles représentent 71,9 % de l'ensemble des enregistrements avec 15 953 unités. Selon le rapport de l'ANSD, « les personnes morales comptent 3 563 immatriculations (16,1 %), les opérateurs occasionnels 2 155 enregistrements (9,7 %) ». Les propriétaires fonciers et les associés totalisent respectivement 405 et 104 immatriculations. Sur le plan juridique, les Groupements d'Intérêt Économique (GIE) constituent 7,2 % des créations, suivis des SARL (2,9 %) et des SUARL (2,2 %).