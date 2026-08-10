Sénégal : les hommes et les trentenaires majoritaires dans les créations d'entreprises individuelles au T2 2026

Le Répertoire national des Entreprises et Associations (RNEA) a enregistré 15 953 nouvelles entreprises individuelles au deuxième trimestre 2026, un chiffre en recul de 10,5 % sur un trimestre. Les données proviennent de l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).



Sur l'ensemble des créateurs de personnes physiques, les hommes représentent 68,2 % des immatriculations contre 31,8 % pour les femmes. L'ANSD indique une prédominance des adultes, en précisant que « les personnes âgées de 35 à 54 ans sont les plus représentées, avec 40,5 % des nouvelles immatriculations ».



Les entrepreneurs âgés de 25 à 34 ans regroupent 38,7 % des enregistrements. Les jeunes de moins de 25 ans constituent 11,8 % du total, tandis que la tranche des personnes âgées de plus de 55 ans s'établit à 9,1 %.