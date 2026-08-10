Adaptation au changement climatique : le Sénégal valide ses nouveaux indicateurs de suivi

Le Sénégal souhaite renforcer son dispositif de suivi des politiques climatiques par la mise en place d'indicateurs d'adaptation. L'information a été communiquée ce lundi 10 août 2026 à Dakar par Idy Niang, conseiller technique au ministère de l’Environnement et de la Transition écologique, lors de l'ouverture d'un atelier national de validation.



Organisée avec la Commission climat pour la région du Sahel (CCRS) et le soutien de la GIZ, la rencontre de deux jours porte sur les secteurs des transports terrestres et du tourisme. L'objectif est d'examiner les propositions techniques et de définir une feuille de route pour leur intégration dans les systèmes sectoriels.



Selon Idy Niang, « la réussite de ces politiques dépend de notre capacité collective à mesurer efficacement les progrès accomplis ». L'intervenant souligne que ces outils doivent « permettre d'améliorer le pilotage des politiques publiques, de mesurer les résultats obtenus au bénéfice des populations et de renforcer la capacité du Sénégal à mobiliser des financements climatiques ». L'officiel rappelle l'exposition du pays aux sécheresses, à l'élévation du niveau de la mer et à l'érosion côtière.



De son côté,note l’Aps, le représentant de la CCRS, Idrissa Soumano, indique que ce cadre vise à « mieux suivre les progrès en matière d'adaptation, d'améliorer le rapportage national et international, de renforcer la planification sectorielle et d'orienter les investissements vers des actions plus efficaces ». L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme PACO et s'aligne sur la Vision Sénégal 2050 et le Plan national d'adaptation.