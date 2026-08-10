Flambée de 2,1 % des prix de l'alimentation en juillet 2026 sous l'effet de la fin de la période maraîchère

Les prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » ont progressé de 2,1 % au cours du mois de juillet 2026 au Sénégal. Les chiffres sont issus du dernier rapport de l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) portant sur l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation.



L'organisme public indique que cette hausse mensuelle « résulte principalement du renchérissement des légumes, en particulier des légumes-fruits, frais ou réfrigérés (+26,2 %), des légumineuses vertes, fraîches ou réfrigérées (+21,9 %), des tubercules (+5,4 %) et des légumes feuillus ou à tiges, frais ou réfrigérés (+3,2 %) ». Selon l'ANSD, cette trajectoire s'explique par la « baisse de l'offre consécutive à la fin de la période maraîchère ». Le rapport mentionne aussi des augmentations sur les poissons vivants, frais ou réfrigérés (+4,1 %) et la viande fraîche (+1,4 %).



L'ANSD souligne néanmoins que « cette progression est amoindrie par le repli des prix de certains produits, notamment les agrumes (-12,3 %), les épices, herbes culinaires et graines (-4,0 %), ainsi que les fruits séchés et déshydratés (-6,2 %) ». Sur l'ensemble de l'année, la division des produits alimentaires enregistre un recul de 0,4 %.

