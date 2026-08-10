Sénégal : les prix à la consommation ont augmenté de 0,3 % en juillet 2026

Au mois de juillet 2026, les prix à la consommation au Sénégal ont enregistré une hausse de 0,3 % par rapport au même mois de l’année précédent. L'information émane de la note mensuelle de l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) publiée ce 10 juillet, par l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).



Cette évolution annuelle s'explique par l'augmentation des prix dans plusieurs secteurs, notamment les « boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants » (+11,8 %), les « soins personnels, de protection sociale et biens divers » (+2,9 %), les « restaurants et d'hébergement » (+2,2 %), la « santé » (+1,8 %) et les « vêtements et chaussures » (+1,2 %). Selon l'ANSD, la hausse est toutefois « amoindrie par le repli des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (-0,4 %), des biens et services de logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles (-0,8 %) et, dans une moindre mesure, de ceux des transports (-0,1 %) ».



En variation mensuelle, l'indice global affiche une progression de 1,0 % par rapport au mois de juin 2026. L'inflation sous-jacente, qui exclut l'énergie et les produits frais, ressort à +0,5 % en glissement annuel et à +0,3 % sur un mois. L'ANSD précise également que les prix des produits locaux progressent de 0,7 % sur un an, tandis que ceux des produits importés diminuent de 1,0 %.