Sénégal : le secteur du commerce regroupe 69,7 % des créations d'entreprises individuelles au deuxième trimestre 2026

L'analyse sectorielle des nouvelles immatriculations d'entreprises au deuxième trimestre 2026 confirme la prédominance du commerce au Sénégal. Les statistiques sont issues du Bulletin trimestriel diffusé par l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).
Selon l'ANSD, le commerce rassemble « 28,0 % des immatriculations de personnes morales et 69,7 % de celles des entreprises individuelles ». Concernant les personnes physiques, les autres activités principales se répartissent entre les services aux entreprises (6,4 %), l'agriculture, l'élevage et la pêche (5,4 %), les services personnels et divers (4,6 %), les transports et télécommunications (4,3 %), ainsi que le bâtiment et les travaux publics (3,2 %).
L'organisme d'État relève une répartition géographique inégale, puisque « la région de Dakar totalise 50,4 % des enregistrements ». La capitale est suivie par Thiès avec 13,3 %, Diourbel avec 6,9 % et Saint-Louis avec 5,3 %. Les proportions les plus faibles sont enregistrées dans les régions de Kaffrine (1,6 %), Matam (1,6 %) et Kédougou (1,1 %).
Selon l'ANSD, le commerce rassemble « 28,0 % des immatriculations de personnes morales et 69,7 % de celles des entreprises individuelles ». Concernant les personnes physiques, les autres activités principales se répartissent entre les services aux entreprises (6,4 %), l'agriculture, l'élevage et la pêche (5,4 %), les services personnels et divers (4,6 %), les transports et télécommunications (4,3 %), ainsi que le bâtiment et les travaux publics (3,2 %).
L'organisme d'État relève une répartition géographique inégale, puisque « la région de Dakar totalise 50,4 % des enregistrements ». La capitale est suivie par Thiès avec 13,3 %, Diourbel avec 6,9 % et Saint-Louis avec 5,3 %. Les proportions les plus faibles sont enregistrées dans les régions de Kaffrine (1,6 %), Matam (1,6 %) et Kédougou (1,1 %).
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