Disparition de Diary Sow: ce que révèle l’examen de sa chambre

Nouveaux développements dans l’affaire Diary Sow, la meilleure élève du Sénégal, portée disparue depuis le 5 janvier, en France. L'analyse de sa chambre, située au troisième étage d'une résidence sise au boulevard du Port-Royal, effectuée par la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP), a révélé que l’étudiante aurait pu partir d’elle-même. Il est fait état qu’elle aurait emporté des vêtements et des effets personnels.



Cependant, il faut définir si elle a emporté ses bagages avant ou après les fêtes de Noël.



Meilleure élève du Sénégal, deux fois consécutive en 2018 et 2019, Diary Sow n'a pas donné de nouvelles d'elle depuis le 5 janvier dernier. Alors qu’une enquête est ouverte, les réseaux sociaux s’affolent pour tenter de collecter des témoignages.



Son absence a été constatée par son école, le Lycée Louis Le Grand de Paris qui a alerté les autorités consulaires sénégalaises qui, à leur tour, ont déposé une déclaration à la police du 8e arrondissement.



Face à la presse lundi, le Comité de crise, se basant sur les informations fournies par la police et les sapeurs-pompiers, a rassuré qu’il n’ y a pas encore eu danger sur la vie de Diary Sow.