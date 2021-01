Disparition de Diary Sow : révélation exclusive d’une étudiante à France 24

Les choses bougent dans l’affaire Diary Sow, la meilleure élève du Sénégal et romancière, portée disparue depuis le 4 janvier dernier, en France. Dans une interview exclusive diffusée par France24, Joe, une étudiante, donne des nouvelles de la jeune femme. Elle a révélé avoir fait du covoiturage avec Diary Sow. Selon elle, cette dernière est bel et bien rentrée à Paris.



« On était dans le métro. Moi je me suis arrêtée à Montparnasse. Puis elle, elle a continué. J’ai essayé de comprendre à peu près jusqu’à quand elle a été joignable. Mais elle a eu sa note blablacar dimanche à midi. Donc, cela veut que jusqu’à dimanche midi elle était joignable si elle a mis une note. A mon avis, elle a dû rentrée chez elle », a expliqué Joe.



Brillante élève, Diary Sow, 20 ans, étudiante en classe préparatoire à Louis-le-Grand, est portée disparue depuis le 4 janvier 2021. Une enquête pour "disparition inquiétante" a été ouverte par le parquet de Paris et confiée à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP). Sa disparition est signalée sur les réseaux.