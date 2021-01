Disparition du vol SJY 182 en Indonésie: ce que l'on sait

Au large de l’île de Laki, des centaines de personnes sont désormais déployées pour tâcher de trouver les traces du Boeing 737-500 et de ses passagers, rapporte notre correspondante régionale, Gabrielle Maréchaux. Les militaires indonésiens, équipes de sauveteurs, hélicoptères, plongeurs et pêcheurs des environs commencent à retrouver des débris et éléments qui suggèrent un scénario funeste. Un navire de la marine a détecté un signal de l'appareil et une équipe de plongeurs a commencé à descendre et a trouvé des morceaux de l'appareil comme des débris et des pièces portant des numéro d'identification, a indiqué un responsable de l'armée. Sur au moins trois sites, des plongeurs ont placé des bouées orange et des sonars, utilisés pour localiser le fuselage, selon une journaliste de l'AFP sur place.



Des morceaux de corps humains et des effets personnels ont été retrouvés, rapporte le porte-parole de la police de Jakarta à une chaîne de télévision mais il est encore impossible de les lier avec certitude au vol SJY 182. Pour faire avancer les recherches, les familles des 52 adultes et dix enfants disparus coopèrent avec les autorités, informe CNN Indonesia, en apportant de quoi pouvoir identifier les corps de leur proche.



Cause encore inconnue pour le moment

Mais si tous les efforts sont déployés, le temps risque de compliquer les recherches, rappelle l’agence météorologique nationale qui annonce des fortes pluies et des vents violents. Concernant la cause de cette disparition, il est encore très difficile de savoir pourquoi l’avion avait dévié sa trajectoire vers le nord-ouest quelques secondes avant sa disparition.