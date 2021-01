Disparue en France, Diary Sow aurait été vue pour la dernière fois à Toulouse

Diary Sow, 20 ans, connue comme "la meilleure élève du Sénégal (2018 et 2019)", ne s’est pas présentée à la rentrée des vacances de Noël au lycée Louis-Le-Grand à Paris, où elle était en deuxième année de classe préparatoire après avoir passé ses vacances à Toulouse. Selon les informations de La Dépêche du Midi, la disparue aurait été vue pour la dernière à Toulouse.



" Dès sa disparition, la piste toulousaine a été étudiée. Elle a passé ses vacances à Toulouse", confirme un membre du consulat du Sénégal à La Dépêche du Midi hier-lundi 11 janvier 2021.



La même source d'indiquer qu'une semaine après la disparition de la brillante jeune femme, certains ont dit qu’elle a bien repris la route vers Paris, mais il n’y a aucune trace. Ce qui pousse le média français à se demander si Diary Sow a vraiment quitté la ville Rose ?



Alors qu’une enquête est ouverte, les réseaux sociaux s’affolent pour tenter de collecter des témoignages. Au Sénégal, l’affaire fait grand bruit. "Toute la République est mobilisée, décrit le consulat. Nous sommes très inquiets. Il faut toute faire pour la retrouver saine et sauve".



Diary Sow a été désignée en 2018 et 2019 "meilleure élève du Sénégal" et est l’auteure d’un roman : "Sous le visage d’un ange" (L’Harmattan, 2020).