Dispositif sécuritaire : Le Sénégal se renforce avec 15 nouveaux commissariats

Le Sénégal prévoit de renforcer son dispositif de sécurité intérieur avec la construction de 15 nouveaux commissariats de Police «à Dakar et dans les régions». C’est ce qu’a révélé le rapport d’activités 2017 émanant du ministère de l’Intérieur.



Ces infrastructures sécuritaires concerneront «Rufisque et Parcelles Assainies qui se retrouveront avec deux commissariats chacun, Hann Maristes, Thiaroye, Keur Massar, Zac Mbao, Yeumbeul, Diamaguène Sicap Mbao et Guédiawaye. A l’intérieur du pays, des commissariats seront érigés incessamment à Bignona, Nioro du Rip, Koungheul, Kanel et Vélingara».



Dans ce même ordre d’idée, le document parcouru par APS indique que «la mise en place d’un système de vidéo surveillance qui couvre toute la capitale sénégalaise» est aussi dans le programme de renforcement du maillage sécuritaire du territoire national.



S’agissant de la logistique, le rapport informe de la commande de 123 véhicules, dont 109 véhicules tactiques d’intervention pour la Police.