Dissolution de Pastef, radiation de Sonko: la Cour de justice de la Cedeao va statuer en urgence mardi prochain

C’est Me Clédor Ciré Ly qui donne l’information. « La Cour de Justice de la Cedeao statuera en procédure d'urgence ce mardi 31 Octobre 2023 , sur la radiation de Ousmane Sonko, la dissolution de Pastef et la proposition d’une mesure alternative à la détention provisoire prévue par le droit national et recommandée par les instruments juridiques du droit international des droits de l’homme », a écrit le membre du Collectif des avocats pour la défense de Ousmane Sonko.



Selon la Robe noire, c’est Amadou Ba qui devait se rendre à Abuja pour déposer le dossier physique dans la procédure opposant Ousmane Sonko et le parti Pastef contre l’Etat du Sénégal. Raison pour laquelle, Me Ly réclame sa libération.



À propos de Amadou Ba, arrêté vendredi soir par la Section de recherche, l’avocat informe qu’il il est toujours dans leurs locaux « où jusqu'à présent, les motifs de son interpellation ne lui sont pas encore notifiés par les gendarmes qui ont exécutés l’ordre d’une autorité, sans murmurer ».



Me Clédor Ciré Ly affirme que les droits de Amadou Ba sont déjà violés par les officiers de police judiciaire « qui se devaient avant d’agir comme ils l’ont fait exiger de l’autorité un mandat informant des motifs de l’arrestation ou tout au moins, un renseignement leur permettant d’informer le mis en cause et son Avocat des raisons de son interpellation ».



Il ajoute: « L’Etat du Sénégal à comme à ses habitudes, violé l’article 5 du règlement numéro 5 de l’UEMOA, son droit interne et sa constitution ».