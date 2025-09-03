Dissolution de cellules à la Rts : voici la décision de Pape Alé Niang (Document)

Le directeur général de la Radio télévision sénégalaise (Rts), Pape Alé Niang, a décidé de supprimer trois cellules rattachées à la direction générale. Il s'agit de la cellule contrôle de gestion, de la cellule audit interne et de celle de la passation des marchés.

Aminata Diouf

