Distribution de l'eau : la Sen eau annonce des perturbations à Dakar et sa banlieue

L’entreprise en charge de l’exploitation et de la distribution de l’eau potable en zone urbaine et pré -urbaine (Sen ’Eau) porte à la connaissance des Dakarois que des perturbations seront notées jeudi dans le service de distribution d’eau potable à Dakar et sa banlieue ainsi qu’à Rufisque et environ.



Pour cause, selon le communiqué de ladite société, « des travaux de renouvellement d’équipements stratégiques de la conduite d’adduction du Lac de Guiers n°1 seront effectués le jeudi 22 août 2024 à partir de 15 heures ».



Le document indique que « pendant la durée des travaux, des perturbations seront notées dans le service de distribution d’eau potable, allant d’une faible pression au manque d’eau total dans les zones de Rufisque et environ ainsi qu’à Dakar et sa banlieue ».



Pour parer à la pénurie, « Un dispositif de camions- citernes sera mis en place pour soulager les populations des quartiers les plus impactés par le manque d’eau », assure la SEN’EAU.

Toutefois, l'eau reviendra progressivement à la normale dans la matinée du vendredi 23 août 2024», lit-on sur le texte.