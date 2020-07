Distribution de vivres à Coki : Un Asp frappe un vieux de 60 ans

Les faits remontent au lundi 29 juin dernier, dans la commune de Gandé, à 10 km de Coki. Un agent de sécurité de proximité (ASP) Y. Nd. a violemment tabassé un vieux de 60 ans. D’après Vox Populi qui donne l’information, l’ASP a été arrêté et placé sous mandat de dépôt, ce vendredi, à la prison de Louga. Il est poursuivi pour coups et blessures volontaires sur le vieux Ng. D. qui est âgé de 60 ans.



L’incident s’est déroulé lors d’une remise de dons de vivres aux impactés de la Covid. Pour remettre de l’ordre, l’ASP a bousculé le vieux avant de lui donner un violent coup de poing à la mâchoire inférieure gauche. Gravement blessé, le vieil homme a été évacué à l’hôpital où le médecin lui a délivré un certificat médicale d’une incapacité temporaire de travail de 10 jours.