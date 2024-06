Distribution des semences et intrants agricoles : fortunes diverses à Ziguinchor et Kolda

La réception des semences et autres intrants agricoles ainsi que leur mise en place tardent à se faire à Ziguinchor. Les paysans de la région s'impatientent car l'hivernage s'est presque installée dans cette partie du Sud. Et à ce jour seule la commune de Oulampane a réceptionné 50 tonnes de semences d'arachide. Un retard qui peut avoir des impacts sur les rendements. Si l'on en croit aux producteurs.



Ailleurs, dans la région de Kolda plus précisément à Médina Yoro Foula, les acteurs saluent déjà la mise en place effective des semences et intrants agricoles. A Médina Yoro Foula 113 tonnes de semences d'arachide sont réceptionnées et distribuées aux ayants droit. La distribution de l'engrais est également effective. Le chef de service départemental de l'agriculture de Médina Yoro Foula, Samba Baldé tire déjà un bilan satisfaisant, " effectivement, la mise en place a commencé dans le département de Médina Yoro Foula pour l'arachide et l'engrais à la date du 03 juin. Pour l'arachide nous avons 31 points à pourvoir pour une prévision de 2820 tonnes."



"Nous avons pris des mesures pour mettre des gardes fous. Ces intrants dont l'Etat a consenti beaucoup d'efforts financiers ne soient pas amenés au-delà de leur destination. Les autorités administratives et les services techniques de l'Etat veillent au grain. C'est pourquoi, nous demandons à nos chers producteurs d'utiliser ces intrants à bon escient", a jouté monsieur Baldé.



"Concernant, les céréales la mise en place n'a commencé qu'hier. Et 15 tonnes sont reçues dans le département. Et c'est qu'un début", a souligné le technicien agricole.