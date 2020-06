Distribution partisane de l’Aide alimentaire d'urgence à Aouré: « Ils m’ont dit tu ne vas pas bénéficier de l’aide parce que tu es avec Sonko »

Les populations de la commune de Aouré, située dans le département de Kanel, région de Matam, ne sont pas d’accord avec la manière dont la distribution de l’Aide alimentaire d’urgence est faite.



La région de Matam a reçu 1 335 tonnes de riz destiné à l’aide alimentaire d’urgence divisées par 3 départements (Matam, Ranerou et Kanel)



D'après des informations recueillies auprès des populations, la distribution ne se passe dans les règles de l’art à Aouré. Le maire de cette commune est accusé de distribution partisane des denrées destinée aux populations démunies et touchées par la pandémie de la Covid-19.



« La distribution n'est pas bonne ,moi je suis le partisant de Ousmane Sonko et dès que je suis arrivé là-bas tout leur regard était fixée sur vers moi. Ils m'ont dit toi tu ne vas pas bénéficier de l'aide parce que tu es avec Sonko. C'est comme ça que je suis rentré sans avoir ce qui me revient de droit si tu n'est pas de l’APR tu n'auras rien », a déclaré une source sur place jointe au téléphone par PressAfrik.