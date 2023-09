Division au sein de l'APR: Seydou Gueye tend la main à Aly Ngoulle Ndiaye et à Boun Dionne

Face à la division qui règne au sein de l'Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir), depuis la désignation du Premier ministre Amadou Bâ comme candidat à la présidentielle de 2024, le porte-parole Seydou Gueye a pris son bâton de pèlerin. Il a tendu la main aux deux dissidents, Aly Ngouille Ndiaye et Mohammed Boun Abdoullah Dionne.



« Il faut poursuivre les concertations. Il faut continuer à discuter. Nous sommes de la même famille. Nous sommes des frères, il faut qu'on soit ensemble. Aly (Ngouille Ndiaye) est une ressource importante dans le parti. C'est un homme qui a beaucoup de qualité. C'est une homme de raison. Il faut continuer tant qu'il y a des perspectives et des possibilités de réunir la famille, d'être ensemble, puisque l'unité et le gage donnent victoire», a appelé M. Gueye, lors de l'émission Grand Jury de la RFM.



Le porte-parole de l'Apr a aussi rendu la main à l'ancien Premier ministre Mohammed Boun Abdoullah Dionne, qui, jusqu'à présent, n'a ni exprimé son soutien à Amadou Bâ, ni annoncé le maintien de sa candidature.



« Mohammed Boun Abdoullah Dionne a joué un rôle majeur dans l'histoire de notre vie politique. Il peut avoir une contribution decissisive dans cette majorité. Pendant 5 ans, il a été le Premier ministre de ce pays. Il a mis en œuvre la vision du président Macky Sall dans le cadre du PSE. Ce que je veux c'est qu'on consolide notre unité pour aller chercher cette victoire ».



Amadou Ba a été choisi parmi d’autres prétendants à la candidature de BBY, dont Abdoulaye Daouda Diallo, le président du Conseil économique, social et environnemental, Mame Boye Diao, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, l’ancien Premier ministre Mahammed Dionne, et le ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye. Ce dernier a démissionné du gouvernement et de ses responsabilités à l’APR, le parti politique de Macky Sall, après la désignation de Amadou Ba.