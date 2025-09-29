Division spéciale de cybersécurité : Pape Mahawa Diouf placé en garde à vue pour « diffusion de fausses nouvelles »

Suite à la plainte déposée par l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), Pape Mahawa Diouf a été convoqué ce lundi 29 septembre 2025 à la Division spéciale de cybersécurité (DSC) et placé en garde à vue à l’issue de son audition.
Selon des informations, le responsable de l’Alliance pour la République (APR) est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles et diffamation ».
Pour rappel, l’ASER avait saisi la justice après les propos tenus par Pape Mahawa Diouf lors de l’émission Faram Facce, diffusée le mercredi 17 septembre 2025 sur la TFM. Il y affirmait qu’« un détournement de 37 milliards aurait eu lieu au sein de l’ASER », une déclaration qualifiée par l’agence de « gravissime accusation ».
Selon des informations, le responsable de l’Alliance pour la République (APR) est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles et diffamation ».
Pour rappel, l’ASER avait saisi la justice après les propos tenus par Pape Mahawa Diouf lors de l’émission Faram Facce, diffusée le mercredi 17 septembre 2025 sur la TFM. Il y affirmait qu’« un détournement de 37 milliards aurait eu lieu au sein de l’ASER », une déclaration qualifiée par l’agence de « gravissime accusation ».
Autres articles
-
Atlantic Council : Macky Sall conteste les nouvelles autorités sur la dette cachée
-
Macky Sall plaide à Washington pour une juste représentation de l’Afrique dans la gouvernance mondiale
-
AMCOW : Abass Fall plaide pour une gouvernance territoriale de l’eau, appuyée par des politiques nationales
-
Thierno Bocoum sur les déguerpissements : « le régime donne l’illusion d’agir alors que les attentes réelles se trouvent ailleurs »
-
Vision 2063 : la Tunisie réaffirme son engagement pour faire de l’eau un levier de développement en Afrique