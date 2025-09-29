Division spéciale de cybersécurité : Pape Mahawa Diouf placé en garde à vue pour « diffusion de fausses nouvelles »

Suite à la plainte déposée par l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), Pape Mahawa Diouf a été convoqué ce lundi 29 septembre 2025 à la Division spéciale de cybersécurité (DSC) et placé en garde à vue à l’issue de son audition.



Selon des informations, le responsable de l’Alliance pour la République (APR) est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles et diffamation ».



Pour rappel, l’ASER avait saisi la justice après les propos tenus par Pape Mahawa Diouf lors de l’émission Faram Facce, diffusée le mercredi 17 septembre 2025 sur la TFM. Il y affirmait qu’« un détournement de 37 milliards aurait eu lieu au sein de l’ASER », une déclaration qualifiée par l’agence de « gravissime accusation ».