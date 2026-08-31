Mercato : Iliman Ndiaye se rapproche de Manchester City pour 75 millions d’euros

Le transfert d’Iliman Ndiaye vers Manchester City se précise. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, un accord a été trouvé entre Everton et les Sky Blues pour le recrutement de l’international sénégalais.



Le montant de l’opération devrait s’élever à environ 75 millions d’euros (soit environ 49 milliards de FCFA).



Annoncé ces derniers jours du côté de Tottenham, Iliman Ndiaye a finalement choisi de rejoindre Manchester City. À 26 ans, l’attaquant sénégalais devrait ainsi franchir un nouveau cap dans sa carrière en s’engageant avec le club dirigé par Enzo Maresca.



Selon Fabrizio Romano, la visite médicale du joueur est prévue ce mardi 1er septembre 2026 dans la matinée, dernière étape avant la finalisation officielle de son transfert.



Après Nicolas Jackson et Ibrahim Mbaye à Aston Villa, un autre “Lion” pourrait donc s’offrir un transfert retentissant dans ce mercato estival.