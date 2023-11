Djidah Thiaroye Kao: plus de 200 millions octroyés aux acteurs sportifs

Après avoir remis une importante somme d'argent pour appuyer Ama Baldé, le maire de la commune de Djiddah Thiaroye Kao a encore mis la main dans la poche. Mamadou Guèye, par ailleurs Directeur des Domaines, a décaissé une enveloppe de plus de 200 millions pour les acteurs sportifs de la commune de Djiddah Thiaroye Kao, confie Libération dans son édition du jour.



Lors de la cérémonie de remise des subventions, le directeur des Domaine a laissé entendre que tout le monde sportif de la commune a bénéficié d'une subvention. «Cette année, nous avons décidé de doubler la subvention dédiée aux Asc de la commune. Il faut dire que c'est la deuxième année consécutive. Depuis que nous avons pris la mairie, La subvention est passée du simple au double pour les Asc », a indiqué Mamadou Guèye.



« Il y a aussi une nouveauté puisque les écoles de football n’étaient pas prises en compte pas autant que les dojos, les salles de musculation etc. Cette année, nous avons décidé de généraliser et démocratiser les subventions », conclut le maire.