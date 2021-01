Docteur Abdoulaye Niane, élu Président de la Coalition JOTNA

La Conférence Nationale des Leaders de la Coalition JOTNA s’est réunie en Assemblée Générale Ordinaire ce samedi 23 Janvier 2021 pour le renouvellement des instances de la Coalition. Au vu du contexte de la pandémie et des mesures édictées par les autorités, l’AG s’est tenue en visioconférence pour éviter les rassemblements.



Selon un communiqué parvenu à PressAfrik, l'Assemblée a par la suite élu à l’unanimité la nouvelle équipe pour les six prochains mois. Elle sera dirigée par Docteur Abdoulaye Niane, Président du Parti Téranga Sénégal, qui a été élu Président de la Coalition JOTNA.



La nouvelle équipe dirigée par le Docteur Abdoulaye Niane, a remercié l’Assemblée Générale pour la confiance et entend s'inscrire dans la continuité de l’excellent travail fait par l’équipe sortante, en élargissant la Coalition pour asseoir encore plus sa position au sein de l’opposition et porter le combat pour la défense des intérêt des citoyens sénégalais devant un régime qui de plus en plus montre son incapacité à apporter des réponses concrètes aux difficultés que vivent les populations.