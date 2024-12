Dominique Pelicot condamné à 20 ans de réclusion, tous les accusés reconnus coupables

Dominique Pelicot a été reconnu coupable jeudi de l'ensemble des crimes et délits qui lui étaient reprochés dans le cadre du procès des viols de Mazan. Parmi les faits incriminés figurent des viols aggravés sur son ex-épouse Gisèle Pelicot, une tentative de viol et un viol aggravé sur la femme d'un co-accusé, ainsi que la captation d'images à caractère sexuel impliquant sa fille Caroline et ses ex-belles-filles, selon les médias français.