Don d’organe au Sénégal : le décret attendu cette année

Le Docteur Amadou Doucouré rassure les malades rénaux qui font la dialyse et qui prennent leur mal en patience depuis que la loi n°2015-22 du 8 décembre 2015 relative au don, prélèvement et à la transplantation d’organe et aux greffes de tissus humains a été votée en décembre 2015.



Face à la presse et en prélude de la journée mondiale du rein prévue le 14 mars, le directeur de la Lutte contre la Maladie, informe que la transplantation rénale sera bientôt effective. Le décret portant nomination des membres du Comité national va être signé par le président de la République Macky Sall, cette année, avance-t-il.



Sur le nombre de patients en attente de l’application de cette nouvelle loi, le Docteur de souligner qu’il est très difficile de donner un chiffre exact mais, renseigne-t-il, quand ils ont fait l’évaluation au mois d’avril 2018, ils se sont retrouvés avec 800 à 900 patients sur la liste d’attente.