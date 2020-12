Donald Trump annonce la normalisation des relations entre le Maroc et Israël

Ce jeudi 10 décembre, l'entretien téléphonique entre Donald Trump et Mohammed VI s'est avéré fructueux. Le président américain a annoncé au roi marocain que les États-Unis avaient décidé de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, et d'ouvrir un consulat à Dakhla.



Mohammed VI a quant à lui indiqué que son pays allait reprendre des relations diplomatiques avec Israël, rapporte notre correspondante à Casablanca, Nina Kozlowski. Le roi s'est notamment dit prêt à accorder des autorisations de vols directs entre les deux pays et à promouvoir des relations économiques. Le ministère marocain des Affaires étrangères a de son côté annoncé la réouverture d'un bureau de liaison avec Israël, tout en soulignant que le développement des relations avec l'État hébreu ne se fera pas au détriment de la cause palestinienne.



Quatrième pays arabe à renouer avec Israël

Un rapprochement entre le Maroc et Israël, la rumeur en parlait déjà il y a trois mois lors de la signature des accords assurant la normalisation des relations d'Israël avec les Émirats arabes Unis et le Bahreïn. Des accords signés à Washington sous l'œil bienveillant de Donald Trump alors en campagne pour sa réélection. Les États-Unis ont souvent fait pression sur le Royaume afin qu'il normalise officiellement ses relations, déjà très étroites, avec Israël.



Le président sortant avait annoncé que cinq ou six pays arabes supplémentaires suivraient l'exemple des deux États du Golfe. En octobre dernier, c'était au tour du Soudan d'annoncer son rapprochement avec l'État hébreu. Une manière de sortir de son isolement sur la scène internationale et ainsi de la crise économique dans laquelle le pays est plongé. Les médias israéliens annonçaient donc depuis plusieurs mois également un rapprochement possible avec le Maroc.