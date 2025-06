Donald Trump annonce que l'Iran et Israël ont accepté un «cessez-le-feu total»

Israël a annoncé lundi des frappes d'une force « sans précédent » contre la capitale iranienne Téhéran. Le site souterrain d'enrichissement d'uranium de Fordo a aussi été visé, comme la prison d'Evin et le QG des gardiens de la révolution.

Donald Trump a annoncé dans la nuit de lundi à mardi un accord pour un « cessez-le-feu total de 12h » entre Israël et l'Iran. Celui-ci prendra à 4h00 TU mardi et devrait être suivi de la fin de la guerre, assure le président américain.L'Iran a lancé, ce lundi 23 juin, une importante opération baptisée « Annonce de la victoire » contre des bases américaines au Qatar et en Irak, en réponse aux frappes menées par Washington contre des sites nucléaires iraniens.Le Pentagone a affirmé avoir « dévasté le programme nucléaire iranien », après ses frappes sur Fordo et les installations nucléaires à Ispahan et Natanz. Mais le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a jugé ce lundi, lors d'une réunion à Vienne, impossible à ce stade d'évaluer l'étendue des dégâts.