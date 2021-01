Donald Trump appelle la Géorgie à se mobiliser pour «sauver l'Amérique»

Donald Trump reste déterminé dans sa contestation des élections : « J’ai gagné la Géorgie », « nous ne pouvons pas avoir perdu la Géorgie », « c’est une élection truquée ». Voilà ses premiers mots ce lundi soir en arrivant sur scène. Les résultats du vote ont pourtant été recomptés plusieurs fois en Géorgie et ils sont clairs : c’est Joe Biden qui a gagné la présidentielle et qui a gagné dans cet État avec 12 000 voix d’avance.



Ce lundi soir, Donald Trump s’en est pris au gouverneur de Géorgie, pourtant l’un de ses anciens soutiens, et à son secrétaire d’État Raffensperger sur lequel il fait pression pour inverser les résultats. « Des incompétents », accuse Trump. Tout au long de son discours, le président a continué de diffuser de fausses informations, évoquant des fraudes, de faux électeurs.



Même si aucune de ces accusations n’est prouvée, même si aucune n’a tenu devant les tribunaux, tous les partisans de Donald Trump interrogés ce lundi soir sont persuadés que la victoire leur a été volée. « Stop the steal » (« Arrêtez le vol »), c’était d’ailleurs un slogan crié par la foule. Sur scène, la sénatrice sortante Kelly Loeffler a promis de s’opposer avec une dizaine d’autres sénateurs à la certification de la victoire de Joe Biden ce mercredi 6 janvier au Congrès, à Washington.