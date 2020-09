Dossier Koulibaly: Manchester City aurait abandonné la piste du défenseur sénégalais

Kalidou Koulibaly ne serait plus une priorité pour Manchester City. Le club anglais se serait tourné vers José Maria Gimenez.



Manchester City a besoin de se renforcer sur le plan défensif. A la recherche de ce joueur capable de stabiliser ce secteur, le dévolu a été jeté sur Koulibaly. Mais, l’intransigeance de Naples aurait contraint les Sky Blues à tenter une nouvelle piste, selon Africa Top Sports



Selon les éléments fournis par AS, les Citizens ont ciblé l’international uruguayen José Maria Gimenez. Le club mancunien aurait même formulé une offre démentielle de 89 millions d’euros plus 5 millions de bonus.



Tout comme pour Kalidou Koulibaly à Naples, l’Atlético Madrid compterait gagner le jackpot avec le départ de son défenseur. Les Colchoneros demanderait 120 millions d’euros, un montant correspondant à sa clause libératoire.



Une voie libre pour le PSG ?, s'interrogent nos confrères.