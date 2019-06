Dossier Neymar : le PSG veut récupérer Ousmane Dembélé... en plus de Coutinho

Le feuilleton Neymar est bel et bien lancé depuis quelques jours, et il semble avancer un poil plus vite que prévu (ou redouté, c’est selon). Les négociations entre le PSG et le FC Barcelone ont débuté, certes un peu froidement, avec une prise de contact de Josep Maria Bartomeu auprès des dirigeants parisiens pour prendre la température. Officiellement, le PSG ne veut pas se séparer de son numéro 10 acheté à prix d’or il y a deux ans. En coulisses, il sera prêt à discuter en cas d’offre jugée intéressante, au-delà de l’envie du Brésilien de rester ou non à Paris.



Qu’est-ce donc qu’une offre intéressante pour un joueur acheté 222 M€ ? Les dirigeants ont fixé un prix de 300 M€ que le Barça ne pourra pas payer. L’idée d’inclure un joueur a donc vite germé et les premières informations sur l’ajout de Coutinho dans la transaction ont circulé. Mais voilà, selon Sport, qui en fait sa Une aujourd’hui, le PSG ne veut pas seulement Coutinho dans le deal.



Dembélé pas contre un transfert au PSG

Ousmane Dembélé, 22 ans, est désiré par le club de la capitale, qui imagine un montage particulier, sous la forme d’un prêt d’un an avec option d’achat obligatoire à la clé. Officiellement, les Blaugrana ne veulent pas se séparer du Français, lié jusqu’en 2022, dont le talent est unanimement reconnu. Mais ses blessures, ses quelques écarts de conduite et une intégration moyenne au sein du vestiaire feront pencher la balance vers un départ, s’il s’avère décisif dans la quête du retour de Neymar.



Sport ajoute que le Français serait de son côté d’accord pour rallier le PSG, où il retrouverait Thomas Tuchel, avec lequel le courant était très bien passé durant leur année en commun au Borussia Dortmund. Pour l’instant, le club parisien est en position de force puisqu’il n’est officiellement pas vendeur de Neymar. Mais la donne pourrait prochainement changer lorsque Neymar s’exprimera publiquement sur son avenir. S’il acte son désir de départ, alors le Barça reprendra la main...