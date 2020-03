« Dossier du Coud » : Pape Alé Niang et Cheikh Oumar Hann devant le tribunal correctionnel ce mardi

Le journaliste Pape Alé Niang et l’ancien porte-porte de l'Ofnac Mody Niang, celui qui a préfacé son livre « Scandale au cœur de la République : Le dossier du Coud », seront attraits devant le tribunal correctionnel de Dakar, ce mardi 10 mars 2020. C’est suite à la plainte déposée par l’ancien directeur du Coud (Centre des œuvres universitaires de Dakar) et actuel ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hann.



En effet, le ministre accuse Pape Alé et Mody Niang de "diffamation" après la sortie du livre du journaliste, préfacé par Mody Niang : « Scandale au cœur de la République : Le dossier du COUD ».



Pape Alé Niang qui avait dix (10) jours pour apporter les preuves de qu'il avançait dans son ouvrage, a livré lesdits documents au conseil de la partie civile, selon un de ses avocats qui s’est confié à la Rfm.



En guise de dommages et intérêts, Cheikh Oumar Hann réclame la somme de 10 milliards de F Cfa pour laver son honneur. Le procès qui sera ouvert ce mardi aura pour objectif de fixer la consignation qui sera payée aux Impôts et Domaine pour rendre recevable le dossier, renseigne la même source.