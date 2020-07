« Dossier du Coud » : le procès opposant Cheikh Oumar Anne à Pape Alé Niang renvoyé au 25 août

Le procès opposant l'ex-Directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), Cheikh Oumar Anne, au journaliste Pape Alé Niang et le chroniqueur Mody Niang, a été renvoyé pour plaidoirie. Le dossier sera évoqué le 25 août prochain, rapporte le journal "Les Echos".



Pour rappel, l’actuel ministre de l’Enseignement supérieur a déposé deux plaintes contre l'ex-présidente de l'Ofnac (Office nationale de lutte contre la fraude et la corruption), Nafi Ngom Keïta et Pape Alé Niang. Ce dernier a sorti un livre intitulé « Scandale au cœur de la République, le dossier du Coud ».



L’ouvrage étant préfacé par le chroniqueur Mody Niang, ce dernier, qui y a apporté quelques commentaires jugés diffamations par M. Anne.