Adresse à la Nation : Diomaye Faye réaffirme la tolérance zéro contre les violences faites aux femmes et féminicides

Dans son adresse à la Nation, ce 31 décembre, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a fermement condamné toutes les formes de violence, en particulier celles exercées contre les femmes, notamment les féminicides.



« Je veux dire avec force qu’aucune violence n’est tolérable dans la République, en particulier celles faites aux femmes, les féminicides et toutes les atteintes commises contre les plus vulnérables », a déclaré le Président Faye.



Selon lui, l’État poursuivra sans relâche la « prévention, la protection des victimes et la sanction implacable des auteurs », afin que la « dignité, la sécurité et la vie soient garanties à toutes et à tous ».